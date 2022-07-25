Канберра, , 11:53 — REGNUM Сейчас в научной среде существуют опасения, что Австралия столкнулась с всплеском случаев постковидного синдрома, что может иметь серьезные и долгосрочные последствия для общества и создать дополнительную нагрузку на больницы. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследователи, изучающие COVID-19, склонны придерживаться точки зрения, согласно которой у 5% людей, заболевших данным заболеванием, может развиться постковидный синдром.

Это означает, что из 9 миллионов австралийцев, у которых был обнаружен коронавирус с начала пандемии, более чем у 450 000 есть риск появления постковидного синдрома. Журналисты отмечают, что если бы большая часть населения Австралии не была вакцинирована, то, по различным оценкам, это число было бы вдвое больше.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что постковидный синдром может проявляться у лиц, у которых симптомы COVID-19 сохраняются через три месяца после заражения коронавирусом, и они длятся не менее двух месяцев.