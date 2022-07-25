Самара, 25 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника медицинского учреждения ФСИН России заподозрили в покушении на мошенничество в Самарской области. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, летом 2022 года фигурант уголовного дела получил взятку в размере 250 тысяч рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в решении вопроса об оформлении группы инвалидности местному жителю. При этом, у подозреваемого отсутствовало намерение фактически исполнить взятые на себя обязательства, денежные средства он планировал присвоить себе», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что свой умысел подозреваемый не смог довести по независящим от него обстоятельствам, поскольку его задержали сотрудники регионального Управления ФСБ России совместно с сотрудниками отдела безопасности УФСИН России по региону.

По данному факту в отношении экс-заместителя начальника «Центра медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.