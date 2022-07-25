Североморск, Мурманская область, , 11:47 — REGNUM Более 30 кораблей примут участие в морском параде в Североморске, который пройдет в День ВМФ. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крейсер «Петр Великий» Mil.ru

«В параде войск и военно-морском параде примут участие более 2000 военнослужащих и более 30 кораблей и судов обеспечения. Возглавит парад атомный ракетный крейсер «Петр Великий», в нём также примут участие три атомные подводные лодки. Поскольку Североморск является ЗАТО, для тех, ко не сможет попасть в город, мы организуем прямую трансляцию. А в 22 часа на Приморской площади Североморска прогремит праздничный салют», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге и в акватории Большого Кронштадтского рейда прошла сводная тренировка Главного военно-морского парада.