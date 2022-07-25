Канберра, 25 июля 2022, 11:49 — REGNUM Австралия должна закрыть свою границу с Индонезией до тех пор, пока кризис с ящуром в этой стране не разрешится. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 25 июля лидер оппозиции Питера Даттона журналистам.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Australian Embassy Jakarta

В то же время федеральное правительство Австралии под руководством лейбористов продолжает сопротивляться введению этой меры. Более того, эту позицию поддерживает Национальная федерация фермеров Австралии.

Опасения по поводу снижения товарооборота и строгие меры биобезопасности были названы причинами, по которым власти Австралии не намерены прекращать сообщение между Австралией и Индонезией.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз ранее сказал на пресс-конференции, что меры безопасности в аэропортах ужесточаются. Он подчеркнул, что во всех воздушных гаванях Австралии расстилают коврики для дезинфекции обуви путешественников, возвращающихся из Индонезии.