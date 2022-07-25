Канберра, 25 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Австралия должна закрыть свою границу с Индонезией до тех пор, пока кризис с ящуром в этой стране не разрешится. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 25 июля лидер оппозиции Питера Даттона журналистам.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

В то же время федеральное правительство Австралии под руководством лейбористов продолжает сопротивляться введению этой меры. Более того, эту позицию поддерживает Национальная федерация фермеров Австралии.

Опасения по поводу снижения товарооборота и строгие меры биобезопасности были названы причинами, по которым власти Австралии не намерены прекращать сообщение между Австралией и Индонезией.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз ранее сказал на пресс-конференции, что меры безопасности в аэропортах ужесточаются. Он подчеркнул, что во всех воздушных гаванях Австралии расстилают коврики для дезинфекции обуви путешественников, возвращающихся из Индонезии.