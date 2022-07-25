Партизанск, Приморский край, 25 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Родительское сообщество одной из школ города Партизанска в Приморье забило тревогу — дети повально, в том числе мальчики, прокалывают уши и красят волосы в яркие цвета.

Разноцветные волосы

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«Мы родительский комитет школы №2 Партизанска, хотим поднять вопрос о том, что дети-ученики, начиная чуть ли не с 1 класса, мальчики, прокалывают себе уши, носят серьги, отращивают длинные волосы и красят их в зелёный, розовый, фиолетовый цвета! И родители этому не препятствуют и даже поощряют.

По нашему мнению, это неправильно. Базовые понятия об этом закладывают родители, а школа должна разработать какой-то регламент. Конечно, пагубное влияние на детей оказывают соцсети и вещающие в них «радужные персонажи», которые по сути навязывают чуждые нашей культуре вещи. Дети должны понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Почему родители и школа бездействуют? Может стоит ввести такой предмет в школе», — цитирует авторов телеграм-канал grazhdanin_primorye.

Приморцы под постом поддержали инициаторов и включились в обсуждение:

«Очень хорошая идея!» — написала Елена.

«Надо ввести не предмет, а документально утвердить на государственном уровне правила, регламентирующие внешний вид ребёнка в школе. Потому как сейчас формально школы могут сами на своём уровне устанавливать такие правила, но на деле соблюдать такие правила никто не обязан, и любой неадекватный родитель, посчитавший, что его ребёнка ущемили в правах, потребовав избавиться от этих фиолетовых волос или другого фактора, который не будет соответствовать правилам школы, напишет заявление в прокуратуру, а школа попадет под штраф, нарушив какой-нибудь федеральный закон. Плюс к этому, пойдёт огласка в соцсетях, жалоба в министерство образования и руководитель школы получит порцию хорошего адреналина. В результате себе дороже обойдется», — спрогнозировала Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзные изменения внесены в устав Вооружённых сил Канады в пунктах, касающихся внешнего вида военнослужащих.