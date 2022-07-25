Пекин, 25 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в понедельник 25 июля, что Южно-Китайское море — это не «сафари-парк» для стран, находящихся за пределами региона, и не «арена борьбы» для соперничества крупных держав, передает агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Вопрос Южно-Китайского моря должен решаться странами региона самостоятельно, сказал глава китайского МИДа, открывая виртуальный семинар, посвященный 20-летию подписания Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.

Ранее Ван И заявлял, что Китай будет поддерживать центральную роль АСЕАН в регионе.

«Мы будем выступать против конфронтации и менталитета холодной войны, — пообещал он 13 июля во время визита в Малайзию. — Народы Китая и стран АСЕАН взаимодействуют… уже более тысячелетий, и никто не сможет их разделить. Никто не сможет остановить нас на пути к развитию и многосторонности».