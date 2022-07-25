Кострома, , 12:47 — REGNUM Мошенник, представившийся сотрудником Следственного комитета, заставил пенсионера перечислить ему 1,2 млн рублей. Об этом информирует управление МВД по Костромской области.

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Пенсионеру сообщили, что он может рассчитывать на компенсацию за ранее купленные биологические добавки, так как в ходе исследований они были признаны опасными для здоровья.

Чтобы получить деньги, мужчина должен был оплатить несколько крупных комиссий за денежные переводы. В общей сложности за две недели он перевёл мошенникам 1,2 млн рублей.

Всего за январь–июнь 2022 года в области зарегистрировали 591 преступление, совершённое использованием методов социальной инженерии. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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