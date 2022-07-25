Кострома, 25 июля 2022, 12:47 — REGNUM Мошенник, представившийся сотрудником Следственного комитета, заставил пенсионера перечислить ему 1,2 млн рублей. Об этом информирует управление МВД по Костромской области.
Пенсионеру сообщили, что он может рассчитывать на компенсацию за ранее купленные биологические добавки, так как в ходе исследований они были признаны опасными для здоровья.
Чтобы получить деньги, мужчина должен был оплатить несколько крупных комиссий за денежные переводы. В общей сложности за две недели он перевёл мошенникам 1,2 млн рублей.
Всего за январь–июнь 2022 года в области зарегистрировали 591 преступление, совершённое использованием методов социальной инженерии. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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