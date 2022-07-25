Москва, 25 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Москве продолжаются задержания и аресты представителей оппозиционных политических сил. За последние две недели административные и уголовные дела были заведены почти на 20 человек. Статистику приводит политолог Александр Асафов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Самым резонансным эпизодом стал арест бывшего главы Красносельского района, действующего муниципального депутата Ильи Яшина. Против него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков об использовании ВС России). Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Яшин будет находиться под стражей до 12 сентября.

Ранее по аналогичной статье был осужден другой депутат Красносельского района Алексей Горинов. Его приговорили к семи годам колонии. Елена Котеночкина, сменившая Яшина на должности главы муниципального образования, была вынуждена покинуть страну из-за уголовного преследования. Сейчас она объявлена в международный розыск.

В основном, оппозиционных политиков привлекают к административной ответственности по статьям 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистской организации) и 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Первая подразумевает лишение права на участие в выборах срокам на один год, а вторая в случае повторного нарушения — возбуждение уголовного дела по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии). В общей сложности к ответственности за последние три недели были привлечены около 60 человек, 14 из них лишены права на участие в выборах.

Представители оппозиции связывают аресты и задержания с предстоящими муниципальными выборами в Москве. Многие из задержанных и арестованных планировали принять в них участие.

По мнению адвоката, директора Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрия Аграновского, аресты и задержания обусловлены, в первую очередь, характером деятельности оппозиционеров, которая воспринимаются властью как враждебная. Он отмечает, что многие из кандидатов в муниципальные депутаты решили построить свои избирательные кампании на критике спецоперации ВС РФ.

«Исходя из мировой истории, мне трудно представить себе государство, вне зависимости от политического строя или экономических отношений, которое во времена вооруженного конфликта будет спокойно наблюдать, как дискредитируют его воюющую армию или занимаются подрывной деятельностью», — отмечает Аграновский.

Срок подачи документов на участие в выборах в зависимости от района истекает 28 июля. При этом официальная регистрация кандидатом не гарантирует, что человек будет допущен к выборам. Примером может служить ситуация Левона Смирнова. Так, он был зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты, однако ранее на него составили протокол по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации из-за поста с упоминанием «Штабов Навального» (организация признана экстремистской). Если он будет признан виновным, вероятнее всего, его снимут с выборов.

Муниципальные выборы в Москве пройдут в Единый день голосования — с 9 по 11 сентября. Жители Москвы изберут 1 417 муниципальных депутатов в 124 районах и Троицком городском округе.