Воронеж, 25 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Иск к ООО «Городские парковки», являющемуся оператором платного парковочного пространства в центре Воронежа, направила администрация города в арбитражный суд Воронежской области 22 июля. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Суть иска в документах суда не раскрывается, однако в карточке указана сумма исковых требований — 577 145,1 рублей.

В пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что мэрия намерена взыскать неустойку (штраф) по двум эпизодам нарушения концессионного соглашения в части санитарного содержания парковочных мест.

«Один штраф был выставлен в декабре 2020, второй в апреле 2022», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в Воронеже заработали с октября 2018 года, штрафовать водителей за неоплату парковки начали спустя несколько месяцев. Добавим, что в 2021 году мэрия выставила ООО «Городские парковки» требование об уплате неустойки за несоблюдение требований соглашения на 2,9 млн рублей.