Донецк, 25 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 25 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:27 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 264 мирных жителя, в том числе 16 детей, погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за 159 дней с начала эскалации, т.е. с 17 февраля.