Катайский район, , 11:44 — REGNUM В Катайском районе Курганской области из-за столкновения с лосем погибли водители двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла поздним вечером 24 июля. Предварительно установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Skoda Yeti, двигался со стороны Кургана в Екатеринбург. На 159-м км трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган он наехал на лося. После чего автомобиль Skoda отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Lada Priora, за рулём которой находился водитель 1986 года рождения.

«В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии утром 25 июля пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.

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