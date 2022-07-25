Москва, , 11:44 — REGNUM Вся нынешняя политика руководства Евросоюза направлена на то, чтобы сделать как можно лучше США в ущерб самой Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен быть готов к худшему варианту по поставкам российского газа.

«В ближайшие 7−10 лет заместить российский газ в Европе вообще невозможно полностью. Безусловно, потихоньку можно уменьшать процент поставок российского газа, но мне кажется, что госпожа Урсула фон дер Ляйен печется не о Европе, а об Америке, чтобы как можно больше американского СПГ поставлялось в Европу вместо российского», — сказал депутат.

По его словам, для Европы нет ничего дешевле российского трубопроводного газа. Парламентарий напомнил, что СССР и Россия всегда выполняли все свои контрактные обязательства и именно Украина закрыла один из путей поставки газа, об открытии которого Европа до сих пор не просит.

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