Калуга, , 11:53 — REGNUM Социальная догазификация домовладений стала темой заседания правительства Калужской области 25 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газификация домовладения Пресс-служба правительства Калужской области

Масштабная программа позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. Планируется довести газ до почти 9000 участков. Сегодня общее количество негазифицированных домовладений — 8582. Количество заключенных договоров — 5930, со сроком исполнения в 2022 году — 4100. Подключено 1244 дома. По оценке губернатора, данные показатели говорят о низких темпах выполнения программы. Основная причина неготовности жителей подключать газ — высокая финансовая затратность на внутридомовую газификацию и строительство сетей внутри участка. Для ускорения сроков догазификации в 2022 году был расширен перечень льготных категорий граждан, увеличена единовременная социальная выплата на фактически произведенные расходы до 50 тыс. рублей на одно домовладение. Разрешено использовать средства материнского капитала. Владислав Шапша поручил с учётом сложившейся ситуации рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять размер выплат до 80 тысяч рублей. Одновременно губернатор поручил руководству профильного министерства, провести работу с банками и сформировать специальный банковский продукт для проведения догазификации.

«Прошу тесно работать с гражданами. Нужно создать для них максимально комфортные условия для проведения догазификации. У нас есть граждане, которые не попадают под льготные категории. Прошу провести работу с банками. Надо найти подходящие условия для льготного кредитования в целях догазификации. Сделать специальный банковский продукт с тем, чтобы мы из регионального бюджета субсидировали ставку, чтобы для людей это была рассрочка на определенный период времени, чтобы они могли приобрести оборудование. Это должно дать результат», отметил Владислав Шапша.

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