В Калужской области намерены увеличить выплаты гражданам на догазификацию
Калуга, 25 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Социальная догазификация домовладений стала темой заседания правительства Калужской области 25 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Масштабная программа позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. Планируется довести газ до почти 9000 участков. Сегодня общее количество негазифицированных домовладений — 8582. Количество заключенных договоров — 5930, со сроком исполнения в 2022 году — 4100. Подключено 1244 дома. По оценке губернатора, данные показатели говорят о низких темпах выполнения программы. Основная причина неготовности жителей подключать газ — высокая финансовая затратность на внутридомовую газификацию и строительство сетей внутри участка. Для ускорения сроков догазификации в 2022 году был расширен перечень льготных категорий граждан, увеличена единовременная социальная выплата на фактически произведенные расходы до 50 тыс. рублей на одно домовладение. Разрешено использовать средства материнского капитала. Владислав Шапша поручил с учётом сложившейся ситуации рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять размер выплат до 80 тысяч рублей. Одновременно губернатор поручил руководству профильного министерства, провести работу с банками и сформировать специальный банковский продукт для проведения догазификации.