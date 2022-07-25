Канберра, , 11:44 — REGNUM Лица, которые проживали в Соединенном Королевстве во время вспышки «коровьего бешенства» между 1980 и 1996 годами, теперь официально могут стать донорами крови в Австралии. Это произошло после того, как запрет, длившийся два десятилетия, был снят. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Эмблема донорства Pixabay.com

Изменение было внесено после пересмотра моделирования рисков медицинскими властями Австралии. Это означает, что примерно 18 000 человек, проживающих на данный момент на континенте теперь будут иметь право стать донорами.

В свою очередь глава службы доноров Австралийского Красного Креста Кэт Стоун заявила журналистам, что это в конечном итоге может привести к тому, что ежегодно в Австралии будут появляться 58 000 дополнительных доноров крови.

«Мы очень рады, что наш всесторонний анализ доказательств и моделирование рисков показали, что данное правило больше не актуально», — сказала она в интервью Nine News.