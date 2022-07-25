Тунис, , 11:45 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед дал интервью СМИ по случаю референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом 25 июля сообщает Al-Hadath.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

В своём заявлении для СМИ Сайед отметил, что референдум направлен на создание новой политической системы, которая будет учитывать пожелания каждого отдельного гражданина страны.

При этом Сайед отверг обвинения в том, что новая конституция де-факто наделяет его неограниченными полномочиями.

«Каждый из нас владеет частью суверенитета, и он должен иметь возможность осуществлять свой суверенитет. Президент республики получает свои полномочия не от парламента, а от народа, который является единственным судьей и за которым — последнее слово», — заявил Кайс Сайед.