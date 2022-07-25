Канберра, , 11:43 — REGNUM В первой половине 2022 года австралийцы потеряли почти 300 миллионов австралийских долларов (208 млн долларов США) от рук мошенников. Это почти вдвое превышает сумму, потерянную за тот же период в прошлом году. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Мошенник Metapop.com

Согласно последним данным Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, жертвы потеряли ошеломляющие 295,2 миллиона австралийских долларов в результате более чем 100 000 подтвержденных случаев мошенничества в период с января по июнь 2022 года.

Убытки значительно превышают потери за тот же период прошлого года: в первой половине 2021 года в результате мошенничества граждане лишились 139 миллионов австралийских долларов (96 млн долларов США). Всего за 2021 год было мошенники получили от жертв 323 миллиона австралийских долларов (223 млн долларов США).

Март признан худшим месяцем 2022 года. В течение этого месяца было сообщено о потере95 137 362 австралийских долларов (65,7 млн долларов США).