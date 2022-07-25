Чебоксары, 25 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В выходные в Чувашии станет прохладнее, а в начале августа температура не будет превышать 20-градусную отметку. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы в заказнике

По его словам, очередная волна жары продлится несколько дней, сменившись прохладной погодой. 26 июля в республике возможны локальные дожди с грозами и градом, при этом днём сохранится 30-градусная жара, а по ночам температура будет опускаться до +15…+20 градусов.

27 и 28 июля погода будет преимущественно солнечной, со слабым ветром.

По предварительным данным, 29 июля холодный фронт принесёт в Поволжье грозовые дожди, 30 — 31 июля в республике станет прохладнее, а в первые дни августа даже днём температура не будет превышать 20-градусную отметку.

По прогнозу, в середине первой декады августа в Чувашии установится комфортная погода с температурой около +25 градусов и локальными кратковременными дождями.