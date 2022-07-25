Канберра, , 11:43 — REGNUM По словам судьи федерального суда Австралии Майкла Обрайена, назначенный компании Uber штраф в размере 26 миллионов австралийских долларов (18 млн долларов США) является чрезмерным, поэтому он, скорее всего, будет смягчен. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

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В период с 20 июня 2018 г. по 31 августа 2020 г. клиентам, которые пользовались услугой Uber Rideshare в Сиднее, был предоставлен неточный расчетный диапазон тарифов. За это время было совершено более 130 000 поездок, при этом 89% клиентов воспользовались неточной сеткой тарифов.

«На данный момент у меня сложилось ощущение, что [назначенный штраф] выходит за рамки любого диапазона, который я бы назначил», — сказал судья Обрайен на заседании.

По его словам, штраф в 5 миллионов австралийских долларов (3,45 млн долларов США) является более адекватным.

Сейчас судебные слушания временно приостановлены, чтобы стороны могли собрать больше доказательств по делу.