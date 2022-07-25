Лондон, 25 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Всё больше британских пенсионеров вынуждены работать из-за роста цен в стране. Об этом 25 июля пишет британская газета The Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Всё большее число пенсионеров ощущает себя беднее чем раньше. Потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается», — заявил глава сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарт Льюис.

По его словам, все эти факторы стимулируют тенденцию к отказу от ухода на пенсию.

Отмечается, что в 2021 году среди людей старше 50 лет наблюдался рост экономической активности: имеющих или ищущих работу стало на 116 тыс. человек больше.

При этом более половины прироста экономически активного населения приходится на мужчин старше 65 лет, их стало больше на 66 тыс. или 8,5%. Кроме того, число женщин старше 65 лет, имеющих или ищущих работу, увеличилось на 37 тыс. или 6,8%.