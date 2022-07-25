Москва, , 11:37 — REGNUM В России выросли продажи ретроконсолей. Об этом 25 июля пишут «Известия», ссылаясь на ритейлеров.

Игровая приставка Dendy Junior Nzeemin

Как отмечает издание, наибольшим интересом у жителей России пользуются Dendy, Sega, Gameboy, Magistr и Game box. «Покупатели отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оснащены HDMI-выходом для удобного соединения с телевизором», — рассказали СМИ в пресс-службе интренет-магазина Ozon.

Возросший спрос на ретроконсоли эксперты связывают с двумя факторами: привлекательной стоимостью гаджетов из 90-х, а также с усилением ностальгии по старым играм. «Интерес к ретроприставкам показал позитивную динамику с учетом ограничений в поставках современных консолей. Их приобретают чаще всего из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первого игрового устройства для ребенка», — объясняют в группе «М. Видео — Эльдорадо».

ИА REGNUM напоминает, что ограниченные поставки микросхем, нужных для изготовления достаточного количества игровых приставок, в 2021 году привёл к дефициту консолей нового поколения. В 2022 году в России ситуация усугубилась ростом цен на приставки, а также введением санкций на их поставку и появлением параллельного импорта.