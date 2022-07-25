Новый Оскол, Белгородская область, 25 июля 2022, 11:38 — REGNUM Более двух тысяч человек прошли военно-исторические сборы «Армата» в Новом Осколе Белгородской области. В планах властей на 2023 год — расширить географию проекта и увеличить количество участников вдвое, сообщил 25 июля губернатор Вячеслав Гладков.
Проект провели в области впервые. По словам главы региона, сборы оказался очень востребованными.
Как сообщало ИА REGNUM, в сборах приняли участие студенты техникумов и колледжей, школьники и воспитанники военно-патриотических клубов. Основы армейской подготовки они проходили под руководством опытных инструкторов, в том числе действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии.