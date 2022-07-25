Уфа, 25 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Размер стипендий главы Башкирии для поддержки талантливых студентов государственных колледжей увеличен с 2300 до 4900 рублей в регионе. Об этом 25 июля сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Студенты

Хажин отметил, что в текущем году увеличилось количество таких стипендий со 107 до 150. При этом увеличился и размер стипендий с 2,3 тысяч рублей до 4,9 рублей.

«В настоящее время в республике проводится открытый конкурс на соискание стипендий на 2022−2023 учебный год», — пояснил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии учредили гранты педагогам среднего профессионального образования.