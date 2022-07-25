Ижевск, 25 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались восемь человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 742 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

За время пандемии в республике подтвердили 167 994 случая заражения коронавирусом, из них 24 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четыре несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы восемь человек, накануне в больницу попали три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 846 человек, 46 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, семь человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении девять жителей республики.