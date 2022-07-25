Кострома, 25 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Жаркая погода сохранится в Костромской области до конца текущей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Диева ИА REGNUM Лето в Костроме

Температура воздуха днём в регионе будет достигать 30 градусов тепла. В понедельник, вторник, среду и пятницу синоптики обещают солнечные дни. В четверг 28 июля возможны осадки. Ночью температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов. В выходные жара спадёт до 22-23 градусов тепла.

В связи с тёплой погодой до 3 августа в регионе введён режим повышенной готовности. Горожанам советуют соблюдать базовые правила безопасности: не совершать долгих прогулок на солнце, не оставлять детей без присмотра, иметь при себе воду и медикаменты, осторожно обращаться с огнём, особенно в лесу.