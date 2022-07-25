Красноярск, 25 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин намерен сложить с себя полномочия главы краевой столицы: 25 июля стало известно, что чиновник собирается занять должность заместителя губернатора Красноярского края. Как сообщает официальный сайт правительства региона, об этом стало известно сегодня во время встречи главы города с губернатором региона Александром Уссом.

Правительство Красноярского края Сергей Ерёмин перейдёт на работу в администрацию правительства Красноярского края

В новой должности Сергей Ерёмин будет курировать вопросы благоустройства Красноярска и других городов края.

Как отметил Александр Усс новая должность — это продолжение работы, которой сейчас занимается Сергей Ерёмин, но уже на более высоком уровне.

«Вы хорошо знаете, что большая часть вопросов, которые касались развития Красноярска, решались во взаимодействии с краевой властью. Это и вопросы увеличения финансирования городских проектов, и замена общественного транспорта, и закрытие неэффективных котельных, и многое другое. Именно поэтому, как мне кажется, с позиции заместителя губернатора Вам будет легче решать стратегические задачи развития Красноярска.

Однако нам также необходимо подтягивать до уровня столицы и другие населенные пункты региона. Поэтому ваша работа будет связана не только с Красноярском, но с другими городами края. Уверен, что с вашей помощью мы сможем преобразить их внешний облик», — сказал Александр Усс.

Глава края также подвел итоги работы Сергея Ерёмина в должности главы Красноярска.

«Я благодарю Вас за работу на посту главы города. Безусловно, были и успехи, были и шероховатости. На ряд из них обращали внимание депутаты Законодательного Собрания и Городского совета. Но проблем не бывает только у того, кто ничего не делает. У нас много работы впереди. И я желаю Вам успехов в новой должности», — сказал Александр Усс

. Глава Красноярска в свою очередь поблагодарил Александра Усса за поддержку и помощь в работе на посту главы Красноярска.

«За эти пять лет работы мы очень сильно изменили наш город в лучшую сторону. И я уверен, что совместно, в моей новой должности, сможем также сделать комфортными для жизни и другие города края», — сказал Сергей Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Ерёмин за 2021 год заработал 3 614 998,58 рубля (3,6 млн рублей), что примерно на 300 тысяч больше, чем в 2020 году. Читайте также: Мэр Красноярска разбогател