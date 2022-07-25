Ташкент, , 11:32 — REGNUM Официальные лица Узбекистана заявляют, что основной целью ташкентской встречи является координация международных мер по предотвращению гуманитарной катастрофы в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан

Международная конференция по оценке ситуации в Афганистане начинает работу 25 июля в столице Узбекистана Ташкенте. В мероприятии, которое продлится два дня, примут участие делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители более 20 стран и международных организаций.

Посол Узбекистана в Вашингтоне Джавлон Вахабов сообщил, что в конференции также примет участие спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Вахабов сообщил, что на конференции будут обсуждаться вопросы оказания срочной и эффективной помощи нуждающемуся населению Афганистане. По словам дипломата, ещё одной целью ташкентской конференции является создание эффективного диалога и консенсуса международного сообщества по вопросам борьбы с международным терроризмом.

Напомним, 24 июля в Ташкент прибыла делегация во главе с министром иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки.

Пока полная повестка дня конференции не опубликована. Аналитики рассматривают эту конференцию как хорошую возможность оценить работу правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последний год и отношение к нему международного сообщества.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, страны Центральной Азии выразили обеспокоенность по поводу распространения терроризма на их территорию.