Аргентинский «Фронт для всех» осудил планы по госперевороту в стране
Буэнос-Айрес, 25 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Аргентинские депутаты из проправительственной парламентской фракции «Фронт для всех» (Frente de Todos) осудили «махинации и проявления переворота» против президента страны Альберто Фернандеса. Об этом говорится в заявлении фракции.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Аргентина
«Депутаты «Фронта для всех» выражают решительное неприятие махинаций и высказываний явно переворотного характера, появившихся в последние дни», — говорится в заявлении фракции.
Аргентина после пандемии коронавируса и в свете существования долга перед МВФ переживает очередной кризис.