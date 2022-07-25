Буэнос-Айрес, 25 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Аргентинские депутаты из проправительственной парламентской фракции «Фронт для всех» (Frente de Todos) осудили «махинации и проявления переворота» против президента страны Альберто Фернандеса. Об этом говорится в заявлении фракции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«Депутаты «Фронта для всех» выражают решительное неприятие махинаций и высказываний явно переворотного характера, появившихся в последние дни», — говорится в заявлении фракции.

Аргентина после пандемии коронавируса и в свете существования долга перед МВФ переживает очередной кризис.