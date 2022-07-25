Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Популярный певец Егор Крид (Егор Булаткин) прервал своё выступление на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Об этом написал портал «КП Санкт-Петербург» 25 июля.

Igor Egor Егор Крид

Как сообщил источник, артист был вынужден остановить выступление после того, как узнал о плохом самочувствии одной из зрительниц. Вскоре Крид отметил, что продолжит концерт только в случае, если поклоннице станет лучше: «Тут стало человеку плохо из задних рядов. Если честно, я пока не хочу выступать, пока мне не скажут, что она пришла в себя и с ней всё хорошо».

Напомним, в 2022 году VK Fest проходил 23 и 24 июля. Фестиваль был организован сразу в трёх российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.