Москва, 25 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Собственный загородный дом мечтают приобрести 82% жителей России. Отсутствует такое желание у 9%, пока не решили ещё 9%. Об этом свидетельствует исследование «Почта Банка», передаёт РБК.

tjrn Загородный дом

Среди желающих иметь свой дом, 23% планируют покупать или строить его уже в 2022 или 2023 году. Пока не собираются этого делать 54%, ещё 23% обдумывают этот вопрос.

Намерены взять кредит на покупку загородной недвижимости 71% граждан. На собственные накопления рассчитывают 15%. Не приняли решения по финансовому вопросу 14%.

Планируют постоянно проживать в своём доме 66%. Хотят использовать его как дачу — по выходным и в отпуске 25%, исключительно для летнего отдыха — 6%. Не владеют собственным домом 68%. Имеют загородный дом 32%.

Опрос проведён в июле 2022 года 2000 граждан старше 18 из разных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, основным ограничением, которое мешает жителям РФ обзавестись домом за городом, является недостаток денежных средств.

Читайте подробнее: Более 68% жителей РФ предпочли бы жить за городом — исследование