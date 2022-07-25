Каир, , 11:38 — REGNUM В правительстве Египта сообщили об увеличении объёмов экспорта продукции в страны Европы, Африки, а также — в США. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил глава коммерческого управления министерства торговли и промышленности Египта Яхья Аль-Ватик Биллах в интервью телеканалу Al-Hayat.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Со слов чиновника, по итогам 2021 года объём экспорта египетской продукции в страны Африки вырос на 38%, а в Европу — более чем на 40%.

Как отметил чиновник, в Каире заинтересованы в африканском и европейском рынках из-за их возрастающей покупательной способности и географической близости к Египту.

При этом Египет также наращивает экспорт продукции на Американский континент: за 2021 год объём поставок в США вырос на 50%, сказал он.