Вена, , 11:30 — REGNUM Европейскому центральному банку, возможно, придется согласиться на умеренную рецессию, чтобы остановить ценовое давление, сказал член совета управляющих ЕЦБ и управляющий центрального банка Австрии Роберт Хольцманн в интервью австрийской общественной вещательной компании ORF вечером 24 июля.

Европейский центральный банк JIP

Однако «мы надеемся, что в этом не будет необходимости», уточнил Хольцманн.

Экономисты пока еще оценивают, как повышение ставки ЕЦБ на полпункта повлияет на экономический рост Европы. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард обещала ужесточать денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

По словам Хольцманна, величина следующего повышения ставки в сентябре будет зависеть от экономических перспектив.

«Экономика будет расти не так сильно — прогнозы указывают на эту тенденцию, что и заставляет нас проявлять некоторую осторожность, — сказал Хольцманн. — Осенью мы увидим, какова экономическая ситуация. Тогда, вероятно, мы сможем решить, пойдем ли мы еще на 0,5% или меньше».

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