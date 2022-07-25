Самара, 25 июля 2022, 11:30 — REGNUM Локализовать на территории Самарской области производство нового самолета «Ладога» намерены власти региона. Об этом 21 июля рассказал губернатор области Дмитрий Азаров.
«Мы уже победили (в конкурсе) по фюзеляжам, но в перспективе мы хотим в еще большей степени, практически целиком, производство этого самолета локализовать у нас», — приводит его слова ТАСС.
Также Азаров добавил, что он уверен в том, что профессиональный коллектив самарского завода «Авиакор» способен справиться с такой задачей в назначенные сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лососевая путина 2022 года в дальневосточных регионах активно набирает обороты.