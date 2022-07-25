Самара, 25 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Локализовать на территории Самарской области производство нового самолета «Ладога» намерены власти региона. Об этом 21 июля рассказал губернатор области Дмитрий Азаров.

(сс) Maklay62 Самолет

«Мы уже победили (в конкурсе) по фюзеляжам, но в перспективе мы хотим в еще большей степени, практически целиком, производство этого самолета локализовать у нас», — приводит его слова ТАСС.

Также Азаров добавил, что он уверен в том, что профессиональный коллектив самарского завода «Авиакор» способен справиться с такой задачей в назначенные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лососевая путина 2022 года в дальневосточных регионах активно набирает обороты.