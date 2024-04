Вашингтон, 25 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. США необходимо лишить возможности бомбить другие страны и проводить в них операции специального назначения, об этом в беседе с Responsible Statecraft заявил Даниэль Бесснер, автор книги «Демократия в изгнании: Ганс Шпейер и усиление интеллектуалов от минобороны» (Democracy in Exile: Hans Speier and the Rise of the Defense Intellectual). Беседа была опубликована 25 июля на сайте портала.

По словам Бесснера, как аналитик он формировался в преддверии и во время войн в Ираке и Афганистане.

«Я довольно ясно видел опустошение, вызванное американским высокомерием во внешней политике США за рубежом», — отметил он.

По его словам, проведенные им исследования в области левой политической мысли вместе с опытом наблюдения за действиями вооруженных сил США за рубежом «заставили его «очень скептически относиться к способности Соединенных Штатов творить добро в мире с помощью военной мощи». Бесснер указывает на то, что он выступает за сдержанность внешней политики США, которая в его представлении подразумевает и сокращение военной мощи страны.

«Если ты молоток, то все выглядит как гвоздь, или если у тебя есть молоток, то ты на все смотришь как на гвоздь. И я думаю, что до тех пор, пока лидеры США могут прибегнуть к чрезвычайной военной мощи, они будут использовать ее за границей. Поэтому я думаю, что сдержанности недостаточно. Вам просто нужно сделать больше, чем ограничить эту мощь, но на самом деле избавиться от способности Соединенных Штатов делать такие вещи, как бомбить другие страны или использовать силы специального назначения по всему миру», — указал он.

«Речь идет не только об ограничении мощи США — хотя это важный первый шаг — речь также и об уменьшении мощи США, что, я думаю, также принесет положительные внутриполитические выгоды, такие как перенаправление ресурсов с вооружений на социальное обеспечение и тому подобное», — добавил он.