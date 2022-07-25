Военную мощь США необходимо сокращать, считает американский эксперт
Вашингтон, 25 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. США необходимо лишить возможности бомбить другие страны и проводить в них операции специального назначения, об этом в беседе с Responsible Statecraft заявил Даниэль Бесснер, автор книги «Демократия в изгнании: Ганс Шпейер и усиление интеллектуалов от минобороны» (Democracy in Exile: Hans Speier and the Rise of the Defense Intellectual). Беседа была опубликована 25 июля на сайте портала.
По словам Бесснера, как аналитик он формировался в преддверии и во время войн в Ираке и Афганистане.
По его словам, проведенные им исследования в области левой политической мысли вместе с опытом наблюдения за действиями вооруженных сил США за рубежом «заставили его «очень скептически относиться к способности Соединенных Штатов творить добро в мире с помощью военной мощи». Бесснер указывает на то, что он выступает за сдержанность внешней политики США, которая в его представлении подразумевает и сокращение военной мощи страны.