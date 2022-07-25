Мадрид, , 11:25 — REGNUM Второй вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас сомневается в необходимости участия недавно созданной политической платформы Sumar в выборах в 2023 году. Об этом она заявила в интервью галисийскому отделению радио Cadena Ser.

Йоланда Диас AntonMST29

«Я думаю, что мы не успеем на муниципальные и региональные выборы в следующем году», — сказала Диас.

По её словам, Sumar — это платформа, которая хочет создаваться с самых низов, прислушиваясь к различным представителям общества, и ее цель — построить единый проект для страны: «Мы будем готовить и представлять команду в течение следующих нескольких месяцев, но я не думаю, что мы дойдем до выборов».