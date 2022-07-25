Чебоксары, 25 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии в результате стихии, которая обрушилась на республику 27 июня, пострадали не только объекты социальной инфраструктуры и частные дома, но и лесные участки. По предварительным данным, речь идёт о 375 гектарах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июля заявил на планёрке в правительстве глава минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, говоря о ликвидации последствий ураганного ветра 27 июня в Чувашии, отметил, что ГКЧС «отработал вместе с муниципалитетами» — Комсомольским, Канашским и Ибресинским районами. На ремонт социально-культурных объектов и оказание помощи пострадавшим предусмотрено из республиканского бюджета 12,2 млн рублей.

Глава минфина также напомнил, что было «отдельное поручение» по использованию древесины в пострадавших лесничествах.

«Повреждены лесные участки. По предварительным оперативным данным, всего в республике 54 участка, повреждённых неблагоприятными погодными условиями на общей площади 375 гектаров», — доложил министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов.

По его словам, лесопатологическим мониторингом охвачено 39 участков, соответствующие акты направят на экспертизу:

«К концу августа будем готовы заключать договора купли-продажи с населением по предоставлению лесных насаждений для собственных нужд. Но для этого нужны списки пострадавших граждан, в первую очередь будем заключать [договора] с ними».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Чувашии порывы ветра доходили до 25 м/с (около 100 км/час), из-за удара молнии погиб один человек. В эпицентре стихии оказались три района: Комсомольский, Ибресинский и Канашский, был введён режим ЧС межмуниципального характера. Всего 11 населённых пунктах шести муниципальных образований повреждена кровля более 70 зданий, в том числе восьми социально значимых объектов.