Москва, 25 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Лососевая путина 2022 года в дальневосточных регионах активно набирает обороты. Об этом 22 июля сообщило Росрыболовство.

Лосось

Отмечается, что по состоянию на 18 июля вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 63 тыс. тонн, что на 35,2 тыс. тонн или в 2,3 раза выше уровня 2020 года (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши — на этот вид приходится основная доля вылова лососей).

При этом уточняется, что главный объем добычи лосося традиционно приходится на Камчатку, где выловлено уже порядка 54 тыс. тонн, что почти на 32 тыс. тонн или в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что систему электронного инициирования «Нефрит» для сверхточных взрывных работ на открытых горных выработках создали в государственной корпорации «Ростех».