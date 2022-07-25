Тобольский район, Тюменская область, 25 июля 2022, 11:23 — REGNUM В Тобольском районе 30 июля состоится второй по счёту гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На первом фестивале «Сибирский баурсак»
На первом фестивале «Сибирский баурсак»
Пресс-служба администрации Тобольского района

В 2021 году, на первом фестивале, мастерицы Санниковского поселения испекли самый большой в России сибирский баурсак. Его размер составил 61 см в ширину и 32 см в высоту. Это событие зафиксировали в «Книге рекордов России».

Баурсак — тюркское национальное блюдо. Готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков ромбовидной или круглой формы путём жарки во фритюре в казане.

В тобольский посёлок Прииртышский 30 июля вновь приедут мастера по выпечке сибирского баурсака, чтобы вновь посостязаться в мастерстве и установить собственный рекорд. Фестиваль будут сопровождать выступления народных танцевальных и песенных коллективов.