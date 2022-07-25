Тобольский район, Тюменская область, , 11:23 — REGNUM В Тобольском районе 30 июля состоится второй по счёту гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На первом фестивале «Сибирский баурсак» Пресс-служба администрации Тобольского района

В 2021 году, на первом фестивале, мастерицы Санниковского поселения испекли самый большой в России сибирский баурсак. Его размер составил 61 см в ширину и 32 см в высоту. Это событие зафиксировали в «Книге рекордов России».

Баурсак — тюркское национальное блюдо. Готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков ромбовидной или круглой формы путём жарки во фритюре в казане.

В тобольский посёлок Прииртышский 30 июля вновь приедут мастера по выпечке сибирского баурсака, чтобы вновь посостязаться в мастерстве и установить собственный рекорд. Фестиваль будут сопровождать выступления народных танцевальных и песенных коллективов.