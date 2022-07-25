Берлин, 27 апреля, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Почему не состоялось подписание договора о заключении мира между Россией и Украиной два года назад в Стамбуле, стало известно из опубликованного немецкой газетой Die Welt проекта договора. Киевские власти категорически были не согласны на условия по признанию русского языка вторым официальным в стране.

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины. Границы Украины. Расчленение Украины.

Москва и Киев в основном договорились об условиях прекращения конфликта, но оставались ещё несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

В числе условий с российской стороны, которые отвергла украинская сторона, было требование сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, а также снять взаимные санкций и прекратить обращения в суды.

Один из украинских участников переговорного процесса заявил изданию, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — считает источник.

Как сообщало ИА Регнум, Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, признал помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании и который убедил Киев продолжать боевые действия.