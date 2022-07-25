Донецк, 25 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. 264 мирных жителя, в том числе 16 детей, погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за 159 дней с начала эскалации, т.е. с 17 февраля. Об этом 25 июля сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка

«За 159 дней эскалации погибли 264 гражданских лица, и т. ч. 16 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции 2735 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 179 детей. Из них 1233 человека (в т. ч. 94 ребёнка) — на территории в границах до начала спецоперации, 1502 человека (в т. ч. 85 детей) — на освобождённой территории.

Всего в ДНР зафиксировано более 6,5 тыс. обстрелов, из которых 6190 — с применением тяжёлого вооружения. В общей сложности украинские формирования выпустили 53 942 боеприпаса различного калибра.