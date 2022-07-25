Донецк, 25 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожила за сутки две установки РСЗО «Град» и более 30 украинских боевиков. Об этом 25 июля сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град» и более 30 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки были подавлены две огневые точки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободила 255 населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

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