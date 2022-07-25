Токио, , 11:21 — REGNUM Запрет на импорт золота из России в Японию, который был введён 5 июля в рамках очередного пакета санкций в связи с ситуацией на Украине, вступит в силу с начала следующего месяца. Об этом сообщается на сайте японского министерства финансов.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ограничение вступает в силу 1 августа», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля правительство Японии утвердило новые антироссийские санкции. Так, вводится запрет на импорт золота из России, а с 5 сентября утверждён запрет на предоставление России услуг по бухучёту, аудиту и консалтингу.

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В санкционный список попали 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. В частности, в него были внесены вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, глава ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и другие.

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