Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Десять из 250 спусков к воде в центре Санкт-Петербурга официально признаны причалами, такое решение принял Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спуск с набережной реки Мойки в Петербурге. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Пока речь идет о спусках №3 на Синопской набережной, №1 на Свердловской набережной, №5 на Арсенальной набережной. А также части сооружения Петровской набережной, участка Дворцовой набережной и частей сооружения Мытнинской набережной, спуска №2 на Английской набережной, спуска на Адмиралтейской набережной, №1 на набережной Большой Невки и №3 на Петроградской набережной, сообщило 25 июля издание «Фонтанка».

«Каждый из вышеперечисленных спусков, которым пользуются прогулочные и круизные суда, должен иметь паспорт причала или причального сооружения», — говорится в сообщении.

В связи с изменением статуса спуска городским властям необходимо будет получить на них технические паспорта. Один такой документ может обойтись городскому бюджету примерно в 30 млн рублей (в цену входит оборудование каждого спуска швартовочными приспособлениями, освещением, разметкой, исследования дна на предмет наличия коммуникаций, возможный перенос их, исследование стенок набережных на максимальную допустимую нагрузку и так далее, — прим. ред.). Изменение статуса спуска отразится на аренде причалов перевозчиками, которые будут вынуждены увеличить стоимость билетов для пассажиров.

Отметим, что данным решением суда в Смольном остались недовольны. Комитет по транспорту готовится обратиться в кассационный суд с апелляцией.