Благовещенск, , 11:25 — REGNUM В Приамурье 37 человек, в том числе семь детей обратились в медучреждения с укусами клещей за неделю. Три жителя региона заболели клещевым боррелиозом и ещё столько же — риккетсиозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза Scott Bauer

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Боррелиозом также были заражены ещё 22 клеща, доставленных на исследование из окружающей среды, риккетсиозом — четыре.

Привиты против клещевого вирусного энцефалита в регионе 42 160 человек, в том числе 16 519 детей. В Приамурье продолжают обрабатывать территорию от клещей, для жителей региона приготовлены почти 3,4 тыс. доз иммуноглобулина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в июле был зарегистрирован первый с начала года летальный исход от клещевого энцефалита. После укуса умер мужчина.