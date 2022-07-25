Москва, 25 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Информацию о том, что глав муниципальных и государственных учреждений, в число которых входят главврачи и директора школ, могут обязать декларировать расходы, иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 25 июля доктор экономических наук Никита Кричевский:

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«Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы. Минтруд разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, которые ужесточат контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Ну все, теперь директриса школы Марь Иванна из Урюпинска точно будет выведена на чистую воду».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что список сведений о доходах и имуществе государственных служащих может быть расширен, известила пресс-служба Минтруда РФ в ответ на информацию издания РБК.

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