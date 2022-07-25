Волгоград, , 11:29 — REGNUM Три миллиона тонн зерна собрали аграрии в ходе уборочной кампании 2022 года в Волгоградской области, сообщает 25 июля пресс-служба администрации региона.

Уборка зерновых Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На площади более миллиона гектаров обмолочены озимые и ранние яровые культуры, что составляет почти половину занимаемых пшеницей и ячменём полей. По оценке специалистов, качество зерна хорошее.

«На территории Волгоградской области в ходе уборочной кампании собраны уже три миллиона тонн зерновых — на один миллион тонн больше, чем год назад на эту дату. При этом необходимо отметить, что погодные условия достаточно серьёзно осложнились. Дожди, ураганы и даже град затронули уже целый ряд районов области и замедлили ход уборочной кампании. Дополнительную пожарную опасность представляет сохранение высокой ветровой нагрузки», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Кроме зерновых культур, аграрии собрали уже 25 тысяч тонн ранних овощей с порядка тысячи гектаров.