Бардак с турбинами для СП-1: властям ЕС грозят гигантские иски
Москва, 25 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ситуация с юридическими документами турбин компании «Сименс», которые использует Газпром для прокачки газа через «Северный поток — 1», — это не менее важный процесс, чем сам ремонт, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Официальный сайт ПАО «Газпром»
«Северный поток — 1»
«Фактически «Сименс» пытается показать, что они выполняют договорные обязательства по подготовке ее продукции к эксплуатации, а Газпром страхуется от обвинений в неисполнении поставки газа на случай, если турбины вдруг сломаются.
С учетом того, что власти ЕС и Германии, в частности, сами устроили этот бардак и разрушили систему ремонта турбин, в итоге окажется, что ЕС наносит ущерб своим промышленным и бытовым потребителям, а совсем не Газпром.
Это грозит властям ЕС гигантскими исками», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, немецкая компания Siemens Energy направила российской корпорации «Газпром» экспортную лицензию, выданную Канадой на ремонт турбин «Северного потока — 1».
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