Москва, , 11:13 — REGNUM Систему электронного инициирования «Нефрит» для сверхточных взрывных работ на открытых горных выработках создали в государственной корпорации «Ростех». Об этом 22 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Взрыв U.S. Navy

Уточняется, что, новая система может объединить до 10 тысяч детонаторов, причём каждый из них можно запрограммировать на определенный временной интервал с точностью до 1 миллисекунды.

Кроме того, указывается, что в результате этого может быть снижено сейсмическое воздействие, а также будет более качественно дробиться горная порода и более рационально использоваться промышленные взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что технологию получения фурфурола и его компонентов путём переработки аграрных отходов создал российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» государственной корпорации «Ростех».